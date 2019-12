மாவட்ட செய்திகள்

12 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்ட நவீன இறைச்சி கூடம் இடிந்து விழும் அபாயம் + "||" + The modern meat shop built 12 years ago is in danger of collapsing

12 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்ட நவீன இறைச்சி கூடம் இடிந்து விழும் அபாயம்