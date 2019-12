மாவட்ட செய்திகள்

வக்கோலா மேம்பாலத்தில் பயங்கர விபத்து25 அடி உயரத்தில் இருந்து தூக்கி வீசப்பட்ட வாலிபர் பலி + "||" + The young man was killed when he was thrown from a height of 25 feet

வக்கோலா மேம்பாலத்தில் பயங்கர விபத்து25 அடி உயரத்தில் இருந்து தூக்கி வீசப்பட்ட வாலிபர் பலி