மாவட்ட செய்திகள்

மணமேல்குடி கோடியக்கரையில் கடலில் மூழ்கி தொழிலாளி பலி உறவினருக்கு காரியம் செய்ய சென்றபோது பரிதாபம் + "||" + The sea at Manamalgudi Kodiyakkarai It was awful when the drowning worker went to work for the kills relative

மணமேல்குடி கோடியக்கரையில் கடலில் மூழ்கி தொழிலாளி பலி உறவினருக்கு காரியம் செய்ய சென்றபோது பரிதாபம்