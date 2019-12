மாவட்ட செய்திகள்

வாக்காளர்களுக்கு தென்னங்கன்றுகள் வினியோகம்; அ.ம.மு.க. வேட்பாளர் மீது வழக்கு + "||" + Distribution of coconut trees to voters; Amamuka Case against the candidate

வாக்காளர்களுக்கு தென்னங்கன்றுகள் வினியோகம்; அ.ம.மு.க. வேட்பாளர் மீது வழக்கு