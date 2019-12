மாவட்ட செய்திகள்

கன்னியாகுமரி கடலில் படகில் பயணம் செய்து விவேகானந்தர் நினைவு மண்டபத்தை ஜனாதிபதி பார்வையிட்டார் + "||" + The President visited the Vivekananda Memorial Hall by boat in the Kanyakumari Sea

கன்னியாகுமரி கடலில் படகில் பயணம் செய்து விவேகானந்தர் நினைவு மண்டபத்தை ஜனாதிபதி பார்வையிட்டார்