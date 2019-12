மாவட்ட செய்திகள்

டெல்டா பகுதியில் கொட்டிய மழை: அறுவடைக்கு தயாரான நெற்பயிர்கள் சாய்ந்தன - விவசாயிகள் கவலை + "||" + The rainfall in the delta area: Felled crops ready to harvest - Farmers are concerned

