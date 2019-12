மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகஅரசு ஓய்வூதியர் நல வாரியம் அமைக்க வேண்டும் தர்மபுரியில் நடந்த சங்க நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + Tamil Nadu Government Pension Welfare Board to be set up at Dharmapuri meeting

தமிழகஅரசு ஓய்வூதியர் நல வாரியம் அமைக்க வேண்டும் தர்மபுரியில் நடந்த சங்க நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் தீர்மானம்