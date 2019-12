மாவட்ட செய்திகள்

திருமானூர் அருகே வேட்பாளர்கள் கொடுத்த பரிசு பொருட்களை மாரியம்மன் கோவிலில் வைத்து சென்ற வாக்காளர் + "||" + The voter who held the gift items at the Mariamman temple near Thirumanur

திருமானூர் அருகே வேட்பாளர்கள் கொடுத்த பரிசு பொருட்களை மாரியம்மன் கோவிலில் வைத்து சென்ற வாக்காளர்