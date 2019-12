மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் முதல் கட்டமாக 12 ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் இன்று வாக்குப்பதிவு + "||" + Polling for 12 panchayat unions in the first phase of the district

மாவட்டத்தில் முதல் கட்டமாக 12 ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் இன்று வாக்குப்பதிவு