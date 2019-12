மாவட்ட செய்திகள்

முதல் கட்ட தேர்தல்: 9 ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் விறுவிறுப்பான வாக்குப்பதிவு - கலெக்டர் வரிசையில் நின்று வாக்களித்தார் + "||" + First phase election: brisk turnout in 9 panchayat unions - Collector voted to stand in line

முதல் கட்ட தேர்தல்: 9 ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் விறுவிறுப்பான வாக்குப்பதிவு - கலெக்டர் வரிசையில் நின்று வாக்களித்தார்