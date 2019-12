மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தல் அலுவலருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட வாக்காளர்கள்: இரவு 8 மணிவரை நடைபெற்ற வாக்குப்பதிவு + "||" + Voters engaged in polling with the Election Officer: Voting held till 8 pm

தேர்தல் அலுவலருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட வாக்காளர்கள்: இரவு 8 மணிவரை நடைபெற்ற வாக்குப்பதிவு