மாவட்ட செய்திகள்

சீர்காழி அருகே பரபரப்பு முகவர் இல்லாமல் வாக்குப்பெட்டிகள் வைக்கப்பட்ட அறைக்கு சீல் வைத்ததால் தி.மு.க.வினர் தர்ணா + "||" + DMK sends Dharna as ballot boxes sealed without circulating agent near Sirkazhi

சீர்காழி அருகே பரபரப்பு முகவர் இல்லாமல் வாக்குப்பெட்டிகள் வைக்கப்பட்ட அறைக்கு சீல் வைத்ததால் தி.மு.க.வினர் தர்ணா