மாவட்ட செய்திகள்

ஊட்டி, கூடலூர் ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் வாக்குப்பதிவுக்கு தேவையான பொருட்கள் வாக்குச்சாவடிகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன + "||" + Ooty and Cuddalore Panchayat Unions Ingredients for ballot Were sent to polling stations

ஊட்டி, கூடலூர் ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் வாக்குப்பதிவுக்கு தேவையான பொருட்கள் வாக்குச்சாவடிகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன