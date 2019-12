மாவட்ட செய்திகள்

புத்தாண்டு கொண்டாட்டம்: நட்சத்திர ஓட்டல்களில் அனுமதியின்றி கேளிக்கை நிகழ்ச்சிகள் நடத்தக்கூடாது - போலீஸ் சூப்பிரண்டு எச்சரிக்கை + "||" + New Year Celebration In star hotels Without permission Entertainment programs should not be held

புத்தாண்டு கொண்டாட்டம்: நட்சத்திர ஓட்டல்களில் அனுமதியின்றி கேளிக்கை நிகழ்ச்சிகள் நடத்தக்கூடாது - போலீஸ் சூப்பிரண்டு எச்சரிக்கை