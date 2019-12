மாவட்ட செய்திகள்

கடலூர் மாவட்டத்தில் இன்று காலை 7 மணிக்கு வாக்குப்பதிவு தொடங்குகிறது - 6 லட்சம் பேர் வாக்களிக்கிறார்கள் + "||" + In the Cuddalore district This morning at 7 p.m. Voting begins

