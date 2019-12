மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பூரில் இந்து முன்னணி சார்பில் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்துக்கு ஆதரவாக பொதுக்கூட்டம் + "||" + General Assembly in support of Citizenship Amendment Act on behalf of Hindu Front in Tirupur

திருப்பூரில் இந்து முன்னணி சார்பில் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்துக்கு ஆதரவாக பொதுக்கூட்டம்