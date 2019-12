மாவட்ட செய்திகள்

1,674 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர்: குமரியில் 4 ஒன்றியங்களில் இன்று 2-ம் கட்ட தேர்தல் + "||" + There are 1,674 candidates in the field: Elections to be held today in 4 unions in Kumari

1,674 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர்: குமரியில் 4 ஒன்றியங்களில் இன்று 2-ம் கட்ட தேர்தல்