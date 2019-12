மாவட்ட செய்திகள்

மோட்டார் சைக்கிள், கார் மீது மோதிய வேன் சாலையில் கவிழ்ந்தது; வாலிபர் பலி - 4 பேர் காயம் + "||" + Motorcycle, car collided with the van The road toppled Kills youth 4 people injured

மோட்டார் சைக்கிள், கார் மீது மோதிய வேன் சாலையில் கவிழ்ந்தது; வாலிபர் பலி - 4 பேர் காயம்