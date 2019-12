மாவட்ட செய்திகள்

நாகை மாவட்டத்தில் 2-வது கட்ட உள்ளாட்சி தேர்தலில் விறு, விறுப்பான வாக்குப்பதிவு + "||" + Voting in the second phase of local government elections in Nagai district

நாகை மாவட்டத்தில் 2-வது கட்ட உள்ளாட்சி தேர்தலில் விறு, விறுப்பான வாக்குப்பதிவு