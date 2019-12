மாவட்ட செய்திகள்

உள்ளாட்சி தேர்தலில் தகராறு: விவசாயியை குடும்பத்துடன் தீ வைத்து எரிக்க முயன்ற 2 பேர் கைது + "||" + Local government polls: 2 arrested for trying to set fire to farmer's family

உள்ளாட்சி தேர்தலில் தகராறு: விவசாயியை குடும்பத்துடன் தீ வைத்து எரிக்க முயன்ற 2 பேர் கைது