மாவட்ட செய்திகள்

கடந்த ஆண்டில் 4 முறை நிரம்பிய மேட்டூர் அணை 79 நாட்கள் 120 அடியாக இருந்தது + "||" + The Mettur Dam, which was filled four times last year, was 120 feet in 79 days

கடந்த ஆண்டில் 4 முறை நிரம்பிய மேட்டூர் அணை 79 நாட்கள் 120 அடியாக இருந்தது