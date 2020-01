மாவட்ட செய்திகள்

வேளாங்கண்ணி பேராலயத்தில் ஆங்கில புத்தாண்டு சிறப்பு திருப்பலி தஞ்சை மாவட்ட ஆயர் தலைமையில் நடந்தது + "||" + The English New Year special at Velankanni Peralaya was held by the pastor of the Tanjore district

