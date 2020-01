மாவட்ட செய்திகள்

கும்பகோணத்தில் நெற்பயிர்களை நாசம் செய்யும் பறவைகள் விவசாயிகள் விரக்தி + "||" + Farmers are destitute of birds destroying paddy fields in Kumbakonam

கும்பகோணத்தில் நெற்பயிர்களை நாசம் செய்யும் பறவைகள் விவசாயிகள் விரக்தி