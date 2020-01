மாவட்ட செய்திகள்

பா.ஜனதாவினர் மீது தடியடி நடத்திய போலீசாரை கண்டிக்கிறேன் முனிசாமி எம்.பி. பேட்டி + "||" + Staff on the BJP Party Condemn the police Munisamy MP Interview

பா.ஜனதாவினர் மீது தடியடி நடத்திய போலீசாரை கண்டிக்கிறேன் முனிசாமி எம்.பி. பேட்டி