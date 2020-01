மாவட்ட செய்திகள்

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலிலும் மக்கள் ஆதரவுடன் வெற்றி பெறுவோம் - அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார் பேச்சு + "||" + In urban local elections We win with the support of the people Minister R.B. Udayakumar talks

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலிலும் மக்கள் ஆதரவுடன் வெற்றி பெறுவோம் - அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார் பேச்சு