மாவட்ட செய்திகள்

பிரதமர் வீட்டு வசதி திட்டத்தில் மானியம் பெற்று வீடுகட்ட முடியாத பயனாளிகளுக்கு ‘தங்க மனசு' திட்டம் தொடக்கம் + "||" + Prime Minister In the housing scheme Thanga Manasu scheme for beneficiaries

பிரதமர் வீட்டு வசதி திட்டத்தில் மானியம் பெற்று வீடுகட்ட முடியாத பயனாளிகளுக்கு ‘தங்க மனசு' திட்டம் தொடக்கம்