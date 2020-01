மாவட்ட செய்திகள்

எஸ்.சி., எஸ்.டி. தொகுதிகள் இடஒதுக்கீட்டை 10 ஆண்டுகள் நீட்டிக்கும் மத்திய அரசின் மசோதாவுக்கு மராட்டிய சட்டசபையில் ஒப்புதல் + "||" + S.C., S.D. Reservation of blocks To the federal government bill that extends 10 years Approval in the Maratha Legislative Assembly

