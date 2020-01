மாவட்ட செய்திகள்

எலச்சிபாளையத்தில், பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு வழங்காததால் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கியை பொதுமக்கள் முற்றுகை + "||" + In Elachipalayam, Pongal gift package is not provided Initial Agricultural Cooperative Bank The civilian blockade

எலச்சிபாளையத்தில், பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு வழங்காததால் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கியை பொதுமக்கள் முற்றுகை