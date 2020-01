மாவட்ட செய்திகள்

தர்மபுரி மாவட்டத்தில் 8 ஒன்றியக்குழு தலைவர் பதவிகளை அ.தி.மு.க. கூட்டணி கைப்பற்றியது + "||" + AIADMK to appoint 8 union committee chiefs in Dharmapuri district The alliance was captured

தர்மபுரி மாவட்டத்தில் 8 ஒன்றியக்குழு தலைவர் பதவிகளை அ.தி.மு.க. கூட்டணி கைப்பற்றியது