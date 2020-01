மாவட்ட செய்திகள்

நாமக்கல் மாவட்ட ஊராட்சி தலைவராக அ.தி.மு.க.வை சேர்ந்த சாரதா தேர்வு + "||" + Saratha from AIADMK elected as the panchayat leader of Namakkal district

