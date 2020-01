மாவட்ட செய்திகள்

தற்போதைய சூப்பிரண்டு, சப்-இன்ஸ்பெக்டர் கொலை வழக்கை கவனிப்பதால் குமரி மாவட்டத்துக்கு புதிய போலீஸ் சூப்பிரண்டு நியமனம் + "||" + New Superintendent of Police for Kumari District appointed as Superintendent of Police

தற்போதைய சூப்பிரண்டு, சப்-இன்ஸ்பெக்டர் கொலை வழக்கை கவனிப்பதால் குமரி மாவட்டத்துக்கு புதிய போலீஸ் சூப்பிரண்டு நியமனம்