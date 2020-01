பொய்சர் ரசாயன ஆலை வெடி விபத்து: பலியானவர்களின் குடும்பத்துக்கு தலா ரூ.5 லட்சம் - முதல்-மந்திரி அறிவிப்பு

மாவட்ட செய்திகள்

பொய்சர் ரசாயன ஆலை வெடி விபத்து: பலியானவர்களின் குடும்பத்துக்கு தலா ரூ.5 லட்சம் - முதல்-மந்திரி அறிவிப்பு + "||" + Poycar chemical plant explosion To the family of the victims Rs 5 lakh First-Ministerial Notice

பொய்சர் ரசாயன ஆலை வெடி விபத்து: பலியானவர்களின் குடும்பத்துக்கு தலா ரூ.5 லட்சம் - முதல்-மந்திரி அறிவிப்பு