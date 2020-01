மாவட்ட செய்திகள்

காரைக்காலில் மீன் எண்ணெய்-பவுடருக்காக ஒரே நாளில் 48 ஆயிரம் கிலோ கழிவு மீன்கள் ஏற்றுமதி + "||" + Export of 48 thousand kg of waste fish per day for fish oil-powder in Karaikal

காரைக்காலில் மீன் எண்ணெய்-பவுடருக்காக ஒரே நாளில் 48 ஆயிரம் கிலோ கழிவு மீன்கள் ஏற்றுமதி