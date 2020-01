மாவட்ட செய்திகள்

கறவை மாடு வாங்க உடனடியாக வங்கி கடன் பெற்றுத்தரப்படும் - சோளிங்கர் சம்பத் எம்.எல்.ஏ.தகவல் + "||" + Bank loan to be issued immediately to buy milch cow - Sholinger Sampath MLA

கறவை மாடு வாங்க உடனடியாக வங்கி கடன் பெற்றுத்தரப்படும் - சோளிங்கர் சம்பத் எம்.எல்.ஏ.தகவல்