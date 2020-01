மாவட்ட செய்திகள்

காரமூலா கிராமத்தில் தார்சாலை அமைக்க வேண்டும் - கலெக்டரிடம் ஆதிவாசி மக்கள் மனு + "||" + In the village of Caramoola Tar road to be set up Aboriginal people petition to Collector

