மாவட்ட செய்திகள்

குடியுரிமை சட்டம் குறித்த அவதூறுகளை நம்ப வேண்டாம் எடப்பாடி பழனிசாமி வேண்டுகோள் + "||" + Edappadi Palanisamy pleads not to believe in the slander of the Citizenship Act

குடியுரிமை சட்டம் குறித்த அவதூறுகளை நம்ப வேண்டாம் எடப்பாடி பழனிசாமி வேண்டுகோள்