மாவட்ட செய்திகள்

சுல்தான்பேட்டை அருகே மதுவிருந்தின்போது பயங்கரம்: கல்லால் தாக்கி காவலாளி படுகொலை - நண்பர்கள் 2 பேர் கைது + "||" + Near Sultanpet Terror at the wine party Struck by stone Guardsman slaughter 2 friends arrested

சுல்தான்பேட்டை அருகே மதுவிருந்தின்போது பயங்கரம்: கல்லால் தாக்கி காவலாளி படுகொலை - நண்பர்கள் 2 பேர் கைது