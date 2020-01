மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை மாவட்டத்தில் திடீர் மழை: நெற்பயிர்கள் சாய்ந்தன; மகசூல் பாதிக்கும் அபாயம் விவசாயிகள் கவலை + "||" + Heavy rains in Tanjore district: paddy fields receding; Farmers are concerned about the risk of affecting yields

தஞ்சை மாவட்டத்தில் திடீர் மழை: நெற்பயிர்கள் சாய்ந்தன; மகசூல் பாதிக்கும் அபாயம் விவசாயிகள் கவலை