மாவட்ட செய்திகள்

கொளத்தூர் அருகே, அடுத்தடுத்து 4 வீடுகள், கோவில் உண்டியலை உடைத்து திருட்டு + "||" + Near Kolathur 4 houses next, Destroy the temple bundle Theft

கொளத்தூர் அருகே, அடுத்தடுத்து 4 வீடுகள், கோவில் உண்டியலை உடைத்து திருட்டு