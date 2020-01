மாவட்ட செய்திகள்

திருமானூர் அருகே விபத்து ஏற்படுத்திய வாகனத்தை கண்டுபிடிக்கக்கோரி உயிரிழந்தவரின் குடும்பத்தினர் உண்ணாவிரதம் + "||" + The family of the deceased is fasting to find the vehicle which caused the accident near Thirumanur

திருமானூர் அருகே விபத்து ஏற்படுத்திய வாகனத்தை கண்டுபிடிக்கக்கோரி உயிரிழந்தவரின் குடும்பத்தினர் உண்ணாவிரதம்