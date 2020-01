மாவட்ட செய்திகள்

திருநங்கைகளை துன்புறுத்துபவர்கள் மீது நடவடிக்கை மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் கலெக்டரிடம் மனு + "||" + Action against transgender persecutors pleads with the Collector at the meeting of the day to criticize people

