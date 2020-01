மாவட்ட செய்திகள்

காடையாம்பட்டி அருகே கே.மோரூரில் மயான வசதி கேட்டு கலெக்டரிடம் பொதுமக்கள் மனு

Public petition to collector asking for dormitory facility at K Moorur near Kadaiyampatti

