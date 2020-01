மாவட்ட செய்திகள்

10-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வை மாணவர்கள் தன்னம்பிக்கையோடு எழுதவேண்டும் கலெக்டர் ரத்னா பேச்சு + "||" + Students should confidently write the 10th general election, Collector Ratna said

10-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வை மாணவர்கள் தன்னம்பிக்கையோடு எழுதவேண்டும் கலெக்டர் ரத்னா பேச்சு