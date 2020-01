மாவட்ட செய்திகள்

வருகிற 5-ந் தேதி கும்பாபிஷேகம்: தஞ்சை பெரிய கோவிலுக்கு புதிய கொடிமரம் தயார் செய்யும் பணி தீவிரம் + "||" + The 5th Commemoration of the Coming: Tanjore The intensity of the preparation of the new vines for the great temple

வருகிற 5-ந் தேதி கும்பாபிஷேகம்: தஞ்சை பெரிய கோவிலுக்கு புதிய கொடிமரம் தயார் செய்யும் பணி தீவிரம்