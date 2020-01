மாவட்ட செய்திகள்

சின்னசாவடி குளத்தில் ஆகாயத்தாமரையை அகற்ற வேண்டும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை + "||" + The public demand to remove the ayatamaramarai in Chinnasawadi pond

சின்னசாவடி குளத்தில் ஆகாயத்தாமரையை அகற்ற வேண்டும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை