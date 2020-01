மாவட்ட செய்திகள்

எண்ணேகொல் தடுப்பணையில் புதிய கால்வாய் திட்டத்தை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் தமிழக விவசாயிகள் சங்கம் கோரிக்கை + "||" + Tamil Nadu Farmers Association demands the immediate completion of the new canal project under the oil pipeline

எண்ணேகொல் தடுப்பணையில் புதிய கால்வாய் திட்டத்தை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் தமிழக விவசாயிகள் சங்கம் கோரிக்கை