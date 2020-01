மாவட்ட செய்திகள்

கூட்டணி தர்மத்துக்காக அமைதியாக இருக்கிறேன்: அமைச்சர் ஜெயக்குமாரின் நற்சான்று எனக்கு தேவை இல்லை பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் பேட்டி + "||" + I am silent for coalition charity: I do not need Minister Jayakumar's credentials

கூட்டணி தர்மத்துக்காக அமைதியாக இருக்கிறேன்: அமைச்சர் ஜெயக்குமாரின் நற்சான்று எனக்கு தேவை இல்லை பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் பேட்டி