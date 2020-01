மாவட்ட செய்திகள்

பயங்கரவாதிகள் பயன்படுத்திய துப்பாக்கி இத்தாலியில் தயாரிக்கப்பட்டது துணை சூப்பிரண்டு கணேசன் பேட்டி + "||" + Interviewed by Deputy Superintendent Ganesan, the gun used by the terrorists was manufactured in Italy

பயங்கரவாதிகள் பயன்படுத்திய துப்பாக்கி இத்தாலியில் தயாரிக்கப்பட்டது துணை சூப்பிரண்டு கணேசன் பேட்டி