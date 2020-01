மாவட்ட செய்திகள்

குடியரசு தின விழாவை முன்னிட்டு காஞ்சீபுரத்தில் கலெக்டர் தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்தார் + "||" + The collector hoisted the national flag at Kancheepuram to mark the Republic Day

