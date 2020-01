மாவட்ட செய்திகள்

இந்து அமைப்புகளின் தலைவர்களை கொல்ல சதி திட்டம்: 17 பயங்கரவாதிகள் மீதான வழக்கு தேசிய புலனாய்வு முகமைக்கு மாற்றம் + "||" + Conspiracy to kill leaders of Hindu organizations: 17 Terrorism case shifted to National Investigation Agency

இந்து அமைப்புகளின் தலைவர்களை கொல்ல சதி திட்டம்: 17 பயங்கரவாதிகள் மீதான வழக்கு தேசிய புலனாய்வு முகமைக்கு மாற்றம்